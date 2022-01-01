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Шкаф классика темное дерево, зеркало с фацетами.Цена от 80 000 руб.
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Шкаф-купе с широким деревянным профилем и вставками в классическом стиле.Цена от 150 000 руб.
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Мебель в детскую комнату
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Мебель в детскую комнату
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Компактная кухня в зону отдыха
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Корпусная мебель на заказ

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Магазин мебели
Корпусная мебель – это один из самых важных атрибутов современного интерьера в доме.
Купить корпусную мебель – значит внести в своё жилище порядок, систематичность и строгую эстетику, которая показывает истинный стиль жизни своего владельца.

Контакты

  • г. Нижний Новгород ул. Деловая д. 20
  • instagram: amebeli_nn
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