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6.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администратором, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
6.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации Администратора. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и направить Администратору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней.
6.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности.
6.4. Администратор имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности (полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте.
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7.2. E-mail: mkvadro@mail.ru
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